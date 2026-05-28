Получила мечту в подарок и потеряла: в Калининграде ищут плюшевого котика-сумочку (фото)

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В Калининграде ищут розовую плюшевую сумочку в форме котика, которую потеряла жительница Гурьевского района, 16-летняя Ксюша. Об этом рассказала «Клопс» мама девочки. Она очень просит откликнуться тех, кто мог найти пропажу.

Во вторник, 26 мая, Ксения ушла на торжественную линейку весёлая, а вернулась домой в слезах. Последний школьный день принёс и неожиданную радость, и горечь потери.

«Ксюша очень любит котиков, — рассказывает мама Елена. — Дома у нас своего нет, только собачка маленькая. Но дочка всё время ходит в котокафе, гладит их, играет. Она очень давно просила у нас эту сумочку, всё показывала её в интернете, но дороговато для нас такое».

И всё же мечта сбылась: сумочку Ксюше подарила подружка. Но после линейки в школе девочки поехали погулять в Калининград и... где-то пакет с подарком забыли.

«Скорее всего, оставили или на остановке у Центрального рынка, или на мостике на острове Канта, — говорит мама. — Сумочка была в ярко-синем праздничном пакете, внутри ещё были наклейки с котиками».

Теперь на память о мечте осталась единственная фотография. В семье четверо детей, Елена в декретном отпуске с младшей дочкой, так что купить такую же у неё, скорее всего, не получится. Но мама очень надеется, что подарок ещё может вернуться. «Верим в чудо, может, всё-таки найдётся», — говорит она.

Если кто-то из читателей видел или находил в центре города синий подарочный пакет с розовым плюшевым котиком-сумочкой внутри, позвоните, пожалуйста, в редакцию по номеру 8 (4012) 310-124 или напишите в бот в «Максе» или «Телеграме». Мы поможем вернуть потеряшку хозяйке.