Золотой день на «АВТОТОР-Арене»: участники Российско-китайских молодёжных летних игр впечатлили даже олимпийских чемпионов

В Калининградской области продолжает набирать обороты главное спортивное событие года. Во второй соревновательный день российские и китайские участники турнира разыграли ещё несколько комплектов медалей. Целая россыпь наград нашла своих обладателей во дворце спорта «АВТОТОР-Арена», который принимает большую часть дисциплин X Российско-китайских молодёжных летних игр.
Снова первые!
В среду в борьбу за медали в Российско-китайских молодёжных летних игр на «АВТОТОР-Арене» включились представители синхронного плавания. В их распоряжение был предоставлен уникальный 50-метровый бассейн олимпийского класса, сертифицированный по стандартам FINA. Благодаря многоуровневой системе очистки ультрафиолетом качество воды здесь соответствует уровню питьевой, что к тому же гарантирует защиту от аллергического и раздражающего воздействия.
В последние годы соперничество России и Китая в синхронном плавании стало принципиальным, поэтому обе страны — участницы Игр постарались выставить максимально боевые коллективы. Тренеры не скрывали, что рассматривают выступление в Калининграде ещё и как этап подготовки и решающей проверки сил перед предстоящими первенствами Европы и мира.
Российская юниорская сборная не подвела своих болельщиков, которые не оставили на трибунах ни одного свободного места. Во всех трёх дисциплинах — дуэты, смешанные дуэты и групповые соревнования — наши спортсмены взяли золото!
Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, выступавшие дуэтом, рассказали, что всё прошло легко, буквально на одном дыхании.
«Мы эту программу начали исполнять только в начале года и к Российско-китайским молодёжным летним играм специально её переделали, почти наполовину. По задумке, можно сказать, мы изображали такую вариацию семейки Адамс. Три недели работали и рады, что всё получилось, тем более что у нас были очень сильные соперницы, — оценили результат девушки. — Понравился ваш бассейн: он очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Вообще, организация Игр, на наш взгляд, стоит на одном уровне с этапами Кубка мира».
Пропустить соревнования синхронистов, конечно же, не могла министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Выступление российской сборной она назвала достойным.
«Было красиво, мне всё понравилось. Конечно, международные турниры — это всегда волнительно, но, мне кажется, синхронистки привыкли на каждый старт выходить с полной отдачей, даже на показательные выступления. Здесь же есть возможность проверить свои силы с одними из основных соперников на мировой арене», — прокомментировала Наталья Ищенко.
Министр также заглянула в соседний зал, где второй день подряд проходили соревнования по художественной гимнастике. Здесь, как и накануне, трибуны тоже были заполнены до отказа.
«Зрительский ажиотаж — это здорово, ведь мы впервые принимаем соревнования по художественной гимнастике такого высокого уровня», — отметила глава спортивного ведомства.
Уверенный дебют
Ещё один именитый гость посетил среду «АВТОТОР-Арену», чтобы посмотреть выступления самбистов. Нынешние Игры стали первыми, в программу которых включили этот вид единоборств и ушу. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов в начале мая приезжал в наш город на фестиваль единоборств «Кубок Балтики — 2026» на призы «АВТОТОР» и сейчас с радостью вновь появился в стенах дворца спорта.
«Для меня каждый приезд в Калининград — это праздник. Мне нравится город и люди — добрые, улыбчивые и очень любящие спорт. Я всегда получаю массу положительных эмоций, — рассказал Хаджимурад Сайгидмагомедович. — Спасибо организаторам за такой большой спортивный праздник. Отдельная благодарность основателю "АВТОТОР" Владимиру Ивановичу Щербакову, который построил эту арену и продолжает реализовывать социальные проекты. Теперь рядом открыта ещё и тренировочная база с хорошим отелем. Уверен, многие сборные команды теперь будут регулярно приезжать в Калининград, где для них созданы такие шикарные условия».
Поскольку самбо только-только добавили в программу Российско-китайских молодёжных летних игр, первые соревнования организаторы решили сделать показательными. На ковре встретились сборная Калининградской области и сборная России. Всего состоялись семь парных товарищеских поединков, и во всех победу одержали члены национальной команды. Каждый получил специальный приз от «АВТОТОР» из рук директора «АВТОТОР-Арены» бронзового призёра Олимпийских игр по вольной борьбе Адама Барахоева.
Защищавший цвета нашего региона самбист Михаил Караханян (между прочим, победитель «Кубка Балтики — 2026» в своей весовой категории!) заверил, что даже поражением от сборной России со счётом 0:7 он не расстроен.
«Для нас важнее всего было достойно представить наш спорт на Российско-китайских молодёжных летних играх, и мы это сделали. Конечно, хотелось показать, на что мы способны, поэтому каждый в своём поединке выкладывался по-настоящему, по максимуму, но сборная — это сборная, и они свой высокий уровень подтвердили», — признал калининградский спортсмен.
Впереди — ещё три насыщенных соревновательных дня. К сражениям за медали на «АВТОТОР-Арене» подключатся представители спортивной борьбы, ушу и бокса, которые, можно не сомневаться, подарят зрителям не меньше ярких эмоций и впечатлений.
ФОК «АВТОТОР-Арена» был построен и оснащён всем необходимым оборудованием за счёт собственных средств крупнейшего предприятия Калининградской области — автомобилестроительной компании «АВТОТОР». Стоимость проекта превысила 2,7 млрд рублей.
«АВТОТОР-Арена» стала одним из крупнейших спортивных проектов 2020 года в России и образцом успешного взаимодействия государства и бизнеса. Площадь сооружения превышает 42 тыс. кв. метров. Арена предоставляет возможности для занятий более чем 40 видами спорта. Здесь находится уникальный бассейн олимпийского класса, полноразмерный крытый футбольный манеж, сертифицированный по стандартам ФИФА, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта и другие залы.