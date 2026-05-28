Золотой день на «АВТОТОР-Арене»: участники Российско-китайских молодёжных летних игр впечатлили даже олимпийских чемпионов

Снова первые!

В среду в борьбу за медали в Российско-китайских молодёжных летних игр на «АВТОТОР-Арене» включились представители синхронного плавания. В их распоряжение был предоставлен уникальный 50-метровый бассейн олимпийского класса, сертифицированный по стандартам FINA. Благодаря многоуровневой системе очистки ультрафиолетом качество воды здесь соответствует уровню питьевой, что к тому же гарантирует защиту от аллергического и раздражающего воздействия.

В последние годы соперничество России и Китая в синхронном плавании стало принципиальным, поэтому обе страны — участницы Игр постарались выставить максимально боевые коллективы. Тренеры не скрывали, что рассматривают выступление в Калининграде ещё и как этап подготовки и решающей проверки сил перед предстоящими первенствами Европы и мира.

Российская юниорская сборная не подвела своих болельщиков, которые не оставили на трибунах ни одного свободного места. Во всех трёх дисциплинах — дуэты, смешанные дуэты и групповые соревнования — наши спортсмены взяли золото!

Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, выступавшие дуэтом, рассказали, что всё прошло легко, буквально на одном дыхании.

«Мы эту программу начали исполнять только в начале года и к Российско-китайским молодёжным летним играм специально её переделали, почти наполовину. По задумке, можно сказать, мы изображали такую вариацию семейки Адамс. Три недели работали и рады, что всё получилось, тем более что у нас были очень сильные соперницы, — оценили результат девушки. — Понравился ваш бассейн: он очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Вообще, организация Игр, на наш взгляд, стоит на одном уровне с этапами Кубка мира».

Пропустить соревнования синхронистов, конечно же, не могла министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. Выступление российской сборной она назвала достойным.

«Было красиво, мне всё понравилось. Конечно, международные турниры — это всегда волнительно, но, мне кажется, синхронистки привыкли на каждый старт выходить с полной отдачей, даже на показательные выступления. Здесь же есть возможность проверить свои силы с одними из основных соперников на мировой арене», — прокомментировала Наталья Ищенко.

Министр также заглянула в соседний зал, где второй день подряд проходили соревнования по художественной гимнастике. Здесь, как и накануне, трибуны тоже были заполнены до отказа.

«Зрительский ажиотаж — это здорово, ведь мы впервые принимаем соревнования по художественной гимнастике такого высокого уровня», — отметила глава спортивного ведомства.