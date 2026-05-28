Солнце и ливни с градом: прогноз погоды в Калининграде и области в последний майский четверг

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В четверг, 28 мая, в регионе ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утром воздух прогреется до +14...+16, на побережье будет прохладнее — до +10...+14. В Калининграде, на западе области и у моря осадков не ожидается. В континентальной части региона местами возможны слабые дожди, особенно в Неманском, Краснознаменском, Нестеровском и Гусевском районах.

Днём в Калининграде и области ожидается +14...+16, на юге — до +17 , у побережья — до +13...+15. На западе региона сохранится ясная или малооблачная обстановка, а на востоке возможны кратковременные ливни, местами с мелким градом или ледяной крупой. К закату температура опустится до +9...+12.

С полудня до вечера в регионе усилится северо-западный ветер: порывы достигнут 12–15 м/с, у моря будет спокойнее — 4–9 м/с. Атмосферное давление повысится с 763 до 765 мм ртутного столба.