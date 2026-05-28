В БСМП открывается сосудистый центр, где будут спасать пациентов с опасными заболеваниями и травмами (фото)

В БСМП готовится к открытию сосудистый центр. Губернатор Алексей Беспрозванных ознакомился с новым оборудованием, которое позволит спасать людей, и ответил на важные вопросы сотрудников. Корреспондент «Клопс» побывал на месте в среду, 27 мая.
Новые возможности в лечении инсультов и инфарктов
Главный врач Эдуард Хасаншин показал главе региона ангиограф, чьи функциональные возможности позволяют смело говорить о создании центра сосудистых катастроф. Аппарат применяют для диагностики сосудов головного мозга и сердца, при острых кровотечениях во время тяжёлых политравм, сочетанных травмах и повреждениях крупных трубчатых костей. Этот аппарат также нужен для пациентов с инсультами и инфарктами, чтобы люди не становились инвалидами, а возвращались к нормальной жизни.
Хасаншин объяснил, как это работает. Пациента привозят, тут же делают диагностику и эмболизацию — закупорку кровоточащего сосуда. И только потом, если требуется, везут в операционную на открытую операцию. Планировка сосудистого центра компактна: помещения для исследований и лечения находятся в шаговой доступности, без лишних перевозок по коридорам. Каждая минута при таких состояниях на счету.
Малоинвазивный хирург и главный внештатный специалист по рентгенографии Максим Агарков заявил, что центр полностью готов к работе. Запуск планируется в июле. Хирург пригласил Алексея Беспрозванных вновь побывать в БСМП через полгода, когда можно будет отчитаться о том, сколько операций сделали и какое ещё оборудование потребуется.
Осталось решить только проблемы с документами и получением лицензии. Губернатор потребовал ускорить процесс: «От того, что долго будут делаться документы, будут страдать люди».
Беспрозванных поручил также посчитать время доставки пациентов из четырёх отдалённых муниципалитетов, подчеркнув, что в таких случаях важна каждая минута.
Искусственный интеллект в реанимации
В больнице внедряют искусственный интеллект. Главврач рассказал, что особенная программа используется в реанимации. Система контролирует дыхание, сердцебиение, давление, температуру и парциальное давление кислорода в крови у всех пациентов. Данные с мониторов выводятся на большой экран у лечащего врача.
Врач назначает лечение, медсестре остаётся только «прийти и зарядить шприцы». Дальше аппарат автоматически выполняет программу. Эдуард Хасаншин сравнил это с автопилотом в машине: «Едешь за рулём, нажал кнопку — он вместо тебя ведёт».
В приёмном покое врач не записывает, а наговаривает данные о пациенте, и они заносятся в систему БАРС. Это существенно экономит время.
Старое оборудование — больная тема
Проблемы с оборудованием всё же остаются. На встрече врачей БСМП с губернатором заведующий урологическим отделением пожаловался на аппарат «Улита-3», которому уже 18 лет. Он вышел из строя, а новый лазер стоит от 20 миллионов рублей. Заявки уже поданы.
Губернатор потребовал не тянуть с покупкой до 2027 года. «Оборудование, которое выходит из строя, — это очень плохо, — заявил он. — Надо закупить его в ближайшее время».
Проблема зарплат
Одной из главных тем стала зарплата. Губернатор жёстко раскритиковал схему, при которой специалистам доплачивают за счёт открытых вакансий. Главный врач признался: сотрудники берут дополнительные полставки, чтобы нормально зарабатывать.
«Вы покрываете зарплату специалистов за счёт вакансий, которые держите. Это ненормально, — заявил Беспрозванных. — Мотивация должна повышаться за счёт нормального закона».
Он сравнил систему с опухолью, «которую в любом случае придётся вырезать», и потребовал уже к понедельнику разобрать ситуацию и предложить новые механизмы мотивации.
Вопрос про инсулин
Депутат Законодательного собрания Калининградской области и председатель региональной врачебной палаты Ольга Краснова тоже была на встрече. Со своей стороны она отметила работу регионального правительства по улучшению условий в сфере здравоохранения. Обновление оборудования, ремонт медицинских учреждений, поддержка персонала и привлечение новых кадров — эти задачи также были отражены в «Народной программе» партии «Единая Россия».
Краснова подняла и вопрос обеспечения граждан льготными препаратами: «Накануне мне поступили сообщения о якобы отсутствии инсулина в аптеках региона. Мы проверили эту информацию и не нашли подтверждения».
Как сообщил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев, перебоев с поставками инсулина в регионе в настоящее время нет. Специалисты минздрава провели контрольную закупку в аптеках трёх основных сетей в областном центре. В каждой из них подтвердили наличие инсулина и возможность его приобретения.
Запас препарата на складе фармацевтической организации составляет от четырёх до шести месяцев. Действующие контракты обеспечат льготные категории граждан инсулином до конца 2026 года. Льготникам инсулин выдаётся в полном объёме по назначениям врачей.
Алексей Беспрозванных ранее поручал региональному минздраву обеспечить бесперебойное обеспечение льготными лекарственными препаратами. Если вы столкнулись с отсутствием льготного препарата, на встрече посоветовали обращаться на горячую линию по телефону +7 4012 994 471.
Алексей Беспрозванных вручил ключи от двух новых реанимобилей для Калининградского центра медицины катастроф.