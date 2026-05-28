В БСМП открывается сосудистый центр, где будут спасать пациентов с опасными заболеваниями и травмами (фото)

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В БСМП готовится к открытию сосудистый центр. Губернатор Алексей Беспрозванных ознакомился с новым оборудованием, которое позволит спасать людей, и ответил на важные вопросы сотрудников. Корреспондент «Клопс» побывал на месте в среду, 27 мая.

Новые возможности в лечении инсультов и инфарктов

Главный врач Эдуард Хасаншин показал главе региона ангиограф, чьи функциональные возможности позволяют смело говорить о создании центра сосудистых катастроф. Аппарат применяют для диагностики сосудов головного мозга и сердца, при острых кровотечениях во время тяжёлых политравм, сочетанных травмах и повреждениях крупных трубчатых костей. Этот аппарат также нужен для пациентов с инсультами и инфарктами, чтобы люди не становились инвалидами, а возвращались к нормальной жизни.

Хасаншин объяснил, как это работает. Пациента привозят, тут же делают диагностику и эмболизацию — закупорку кровоточащего сосуда. И только потом, если требуется, везут в операционную на открытую операцию. Планировка сосудистого центра компактна: помещения для исследований и лечения находятся в шаговой доступности, без лишних перевозок по коридорам. Каждая минута при таких состояниях на счету.

Малоинвазивный хирург и главный внештатный специалист по рентгенографии Максим Агарков заявил, что центр полностью готов к работе. Запуск планируется в июле. Хирург пригласил Алексея Беспрозванных вновь побывать в БСМП через полгода, когда можно будет отчитаться о том, сколько операций сделали и какое ещё оборудование потребуется.

Осталось решить только проблемы с документами и получением лицензии. Губернатор потребовал ускорить процесс: «От того, что долго будут делаться документы, будут страдать люди».

Беспрозванных поручил также посчитать время доставки пациентов из четырёх отдалённых муниципалитетов, подчеркнув, что в таких случаях важна каждая минута.

Искусственный интеллект в реанимации

В больнице внедряют искусственный интеллект. Главврач рассказал, что особенная программа используется в реанимации. Система контролирует дыхание, сердцебиение, давление, температуру и парциальное давление кислорода в крови у всех пациентов. Данные с мониторов выводятся на большой экран у лечащего врача.

Врач назначает лечение, медсестре остаётся только «прийти и зарядить шприцы». Дальше аппарат автоматически выполняет программу. Эдуард Хасаншин сравнил это с автопилотом в машине: «Едешь за рулём, нажал кнопку — он вместо тебя ведёт».

В приёмном покое врач не записывает, а наговаривает данные о пациенте, и они заносятся в систему БАРС. Это существенно экономит время.