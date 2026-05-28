«Колоссальный проект»: в Балтийске задумали променад за миллиарды вдоль моря

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В Балтийске рассчитывают построить новый променад — от памятников Петру I до императрицы Елизаветы. Проект уже разработан, однако его реализация зависит от передачи земель, принадлежащих Минобороны, сообщила глава администрации Балтийского округа Нина Фёдорова во время выездного совещания в четверг, 28 мая.

По словам чиновницы, речь идёт о благоустройстве набережной с расширением общественного пространства вглубь города. Стоимость проекта оценивается примерно в 1,8 млрд рублей.

«Проект, конечно, колоссальный, красивый, необыкновенный. Главное сейчас — решить проблему с землёй. Это земли Министерства обороны, и пока именно это нас держит», — сказала Фёдорова.

Глава администрации отметила, что муниципалитет уже ведёт переговоры с военным ведомством. Власти рассчитывают, что после урегулирования земельного вопроса проект в части финансирования поддержат региональные власти, в том числе и министерство по культуре и туризму.

Кроме набережной, в Балтийске продолжается благоустройство исторической части города. Сейчас в рамках программы «Комфортная городская среда» приводят в порядок дворы рядом с набережной, а также планируют обустроить сквер возле храма и территорию площади Балтийской славы. Эти участки также относятся к землям Минобороны.

По словам Фёдоровой, взаимодействие с военным ведомством в последнее время стало более конструктивным. В частности, благодаря сервитуту город смог провести газовые коммуникации.

«Контакты есть, понимание есть. Я думаю, что мы эти вопросы отрегулируем. Здесь город военных, и надо, чтобы здесь было комфортно не только служить, но и проводить время после службы», — подчеркнула глава администрации.

Фёдорова также напомнила, что в Балтийске готовятся к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на Гвардейском бульваре. На объект уже выделили 1,48 млрд рублей. Конкурсные процедуры планируют начать в конце 2026 года, а само строительство должно пройти в 2027—2028 годах.