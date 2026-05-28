Орден на плитке и дорожки в виде георгиевской ленты: власти показали, как хотят изменить сквер в центре Балтийска (эскизы)

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В Балтийске планируют благоустроить территорию у мемориала героям штурма Пиллау и создать там Аллею славы ветеранов Вооружённых сил России. Об этом администрация округа пишет в своей группе во «ВКонтакте».

Эскиз будущей аллеи на улице Егорова разработали ещё в 2020 году. Сейчас, как отмечают власти, проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

В администрации считают, что нынешнее состояние территории не соответствует статусу Города воинской славы. Среди проблем называют разрушенные покрытия, отсутствие освещения, аварийные архитектурные формы и деформацию подпорной стенки.