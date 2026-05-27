В Калининграде заменят полтысячи столбов уличного освещения (список улиц)

В этом году в Калининграде обновят наружное освещение на 29 участках в разных частях города. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 27 мая.
Подрядчику предстоит заменить более 10 км проводов, около 500 опор и почти 100 светильников. На работы направят почти 50 млн рублей. Власти рассчитывают, что после ремонта эти участки станут безопаснее для пешеходов и водителей.
В адресный перечень вошли:
- улица Мусоргского — от Озерова до дома №21;
- улица Калязинская;
- улица Ленинградская, включая дом №38;
- улица Зелёная улица — от Нарвской до Горького;
- улица Омская улица, включая дом №2–6;
- улица Ротко;
- Новый Вал;
- улица Магнитогорская, включая дом №3;
- улица Аральская — от Лужской до Карташева;
- Бодайбинский переулок — пешеходная дорожка к школе № 9 и участок возле неё;
- улица Алтайская;
- переулок Карташева, включая дом №9;
- улица Лужская, включая дом №52;
- улица Откосная;
- улица Земнухова, включая дом №8–10;
- улица Станиславского;
- улица Мичурина;
- улица Талалихина;
- улица Пражская;
- улица Римская;
- Венский переулок;
- улица Берлинская;
- улица Клавдии Назаровой;
- улица Типографская;
- улица Козенкова;
- улица Химическая.
В Калининграде на улице Летней планируют поставить восемь фонарных столбов за 1,5 млн рублей.