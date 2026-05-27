В Калининграде заменят полтысячи столбов уличного освещения (список улиц)

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В этом году в Калининграде обновят наружное освещение на 29 участках в разных частях города. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 27 мая.

Подрядчику предстоит заменить более 10 км проводов, около 500 опор и почти 100 светильников. На работы направят почти 50 млн рублей. Власти рассчитывают, что после ремонта эти участки станут безопаснее для пешеходов и водителей.

В адресный перечень вошли: