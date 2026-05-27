20:04

В Калининграде заменят полтысячи столбов уличного освещения (список улиц)

  1. Калининград
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В этом году в Калининграде обновят наружное освещение на 29 участках в разных частях города. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 27 мая.

Подрядчику предстоит заменить более 10 км проводов, около 500 опор и почти 100 светильников. На работы направят почти 50 млн рублей. Власти рассчитывают, что после ремонта эти участки станут безопаснее для пешеходов и водителей. 

В адресный перечень вошли:

  1. улица Мусоргского — от Озерова до дома №21;
  2. улица Калязинская;
  3. улица Ленинградская, включая дом №38;
  4. улица Зелёная улица — от Нарвской до Горького;
  5. улица Омская улица, включая дом №2–6;
  6. улица Ротко;
  7. Новый Вал;
  8. улица Магнитогорская, включая дом №3;
  9. улица Аральская — от Лужской до Карташева;
  10. Бодайбинский переулок — пешеходная дорожка к школе № 9 и участок возле неё;
  11. улица Алтайская;
  12. переулок Карташева, включая дом №9;
  13. улица Лужская, включая дом №52;
  14. улица Откосная;
  15. улица Земнухова, включая дом №8–10;
  16. улица Станиславского;
  17. улица Мичурина;
  18. улица Талалихина;
  19. улица Пражская;
  20. улица Римская;
  21. Венский переулок;
  22. улица Берлинская;
  23. улица Клавдии Назаровой;
  24. улица Типографская;
  25. улица Козенкова;
  26. улица Химическая.

В Калининграде на улице Летней планируют поставить восемь фонарных столбов за 1,5 млн рублей.

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