Власти выделяют средства на замену крыши Калининградского историко-художественного музея и защиту её от молний

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В здании историко-художественного музея планируют провести капитальные работы и обработать конструкции огнезащитой. Анонс закупки размещён на сайте регионального центра торгов.

Подрядчику предстоит обновить крышу, провести огнезащитную обработку металлических конструкций и чердачного перекрытия, а также оборудовать систему молниезащиты. На работы готовы направить 41,9 млн рублей.

Калининградский областной историко-художественный музей находится в здании бывшего городского зала «Штадтхалле», который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его построили по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля в 1912 году. Во время налёта британской авиации здание серьёзно пострадало. Восстановили его калининградцы, на это понадобился не один год.