В Калининграде появились улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов (карта)

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В Калининграде появились улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов. Решение утвердил городской совет депутатов на заседании в среду, 27 мая.

Волонтёрская будет проложена в Московском районе. Она берёт начало от переулка Немировича-Данченко и идёт в северо-восточном направлении.

На заседании отметили, что название предложили для дальнейшего присвоения адресов земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным, а также семьям участников СВО.