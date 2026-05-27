В Калининграде появились улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов (карта)

В Калининграде появились улица Волонтёрская и площадь Героев авиаторов. Решение утвердил городской совет депутатов на заседании в среду, 27 мая.
Волонтёрская будет проложена в Московском районе. Она берёт начало от переулка Немировича-Данченко и идёт в северо-восточном направлении.
На заседании отметили, что название предложили для дальнейшего присвоения адресов земельным участкам, предназначенным для бесплатного предоставления многодетным, а также семьям участников СВО.
Кроме того, в Центральном районе Калининграда официально дали название участку, где стоит самолёт. Теперь это площадь Героев авиаторов. Она расположена между улицами Беланова и Жиленкова — на территории, где находятся Аллея Героев морской авиации, памятник воздушным разведчикам и бюсты отличившимся во время Великой Отечественной войны.
Инициатива о присвоении названия площади поступила от Ассоциации поисковых отрядов «Память».
Две улицы Калининграда предложили назвать в честь детских писателей.