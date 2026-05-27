Электронный «Подарок новорождённому»: что изменится для родителей в Калининградской области

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В Калининградской области меняется порядок предоставления меры поддержки «Подарок новорождённому». Постановление о переходе на электронный формат подписал губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба правительства региона в среду, 27 мая.

Как сообщила заместитель председателя правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер, с начала года выплату при рождении ребёнка получили 2 338 семей. С июля она будет предоставляться через электронный сертификат, который можно направить на приобретение детских товаров, средств ухода и продуктов питания.

Размер поддержки остаётся прежним — 10 тысяч рублей. Для большинства семей оформление по‑прежнему будет проходить автоматически: государственные медицинские организации ежедневно передают данные о рождении в Центр социальной поддержки населения, а родителям необходимо лишь направить реквизиты карты «МИР». Заявление понадобится только в отдельных случаях — если ребёнок родился у жительницы региона за пределами области, в частной медорганизации или если семья получила гражданство России после появления малыша.

Электронный сертификат будет действовать в течение года. Его можно будет использовать в ряде торговых организаций. Региональные власти уже работают над расширением перечня точек, где разрешена оплата сертификатом. Мера поддержки предоставляется всем женщинам при рождении ребёнка в 2026–2028 годах без учёта доходов и имущества семьи. На эти цели в областном бюджете ежегодно предусмотрено 75 млн рублей.