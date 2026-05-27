Амфитеатр с прекрасным видом в центре Калининграда появится позже запланированного

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В Калининграде второй этап благоустройства Каштанового парка за башней Врангеля планируют начать только летом. Проект, включающий строительство амфитеатра, пока не вышел из экспертизы, рассказал руководитель МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.

Этот этап власти рассчитывали закончить уже в 2026-м. Теперь же положительное заключение в мэрии рассчитывают получить в начале июня. Работы пройдут до улицы Партизанской.

«После этого формируем конкурсную документацию и планируем торговать контракт, переходящий на два года, чтобы целиком реализовать», — рассказал Демешко.