В Калининградской области спрос на «портфельную» занятость растёт быстрее, чем на полную ставку

В Калининградской области заметно растёт интерес к гибким формам занятости. За последние четыре года количество вакансий с проектной и частичной занятостью увеличилось почти в два раза. Для сравнения: число предложений с полной занятостью выросло лишь на 56%. Об этом сообщили аналитики hh.ru.
Спрос со стороны соискателей растёт тоже: число резюме, в которых упомянута готовность работать в гибком формате, увеличилось на 51%. На сегодняшний день доступно свыше 5,5 тыс. вакансий с вариативной занятостью, а 31% резюме от жителей региона содержат отметку о готовности совмещать несколько рабочих форматов. Тренд затронул более 173 профессий — от рабочих и сервисных специальностей до IT и аналитики.
Среди соискателей сильнее всего за четыре года вырос интерес к проектной и частичной занятости в следующих сферах:
- добыча сырья — +119%;
- сельское хозяйство — +102%;
- безопасность — +92%;
- производственное и сервисное обслуживание — +87%;
- рабочий персонал — +85%;
- автобизнес — +73%;
- управление персоналом и тренинги — +69%.
Работодатели же наиболее активно наращивают количество гибких вакансий в:
- розничной торговле — рост в 3,6 раза;
- медицине и фармацевтике — в 3,4 раза;
- добыче сырья — в 3,3 раза;
- - закупках — в 2,8 раза;
- продажах и клиентском обслуживании — в 2,5 раза;
- производстве и сервисе — в 2,3 раза;
- юридической сфере — в 2,2 раза;
- административном персонале, строительстве и недвижимости — в 2,1 раза.
По приросту соискателей, готовых к гибкой или частичной занятости, выделяются:
- главные врачи и заведующие отделением — в 3,8 раза;
- продуктовые аналитики — в 3,7 раза;
- машинисты — в 3,4 раза;
- контролёры ОТК — в 3,2 раза;
- операторы производственных линий — в 3 раза;
- маркетологи-аналитики — в 2,9 раза;
- методологи — в 2,9 раза;
- начальники смены и мастера участка — в 2,8 раза;
- инженеры ПНР — в 2,7 раза;
- руководители отделов логистики — в 2,7 раза.
По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, многие специалисты сегодня выстраивают карьеру сразу в нескольких направлениях. Гибкие форматы занятости быстрее всего развиваются в производственных, сервисных и прикладных ролях. Сейчас рост начинает проявляться и в офисных функциях. Это может указывать на перестройку рынка труда: там, где задачи можно разделить на самостоятельные проекты и роли, работодатели всё чаще выбирают не полную ставку, а частичную занятость.
В Калининграде строительным инженерам и IT-специалистам хотят поднять зарплаты.