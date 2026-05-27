Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Натальи Подольской об её уникальной семье, новых песнях, сыновьях и личной жизни

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Татьяна Догилева призналась, что часто видится с бывшим мужем. Екатерина Волкова потеряла в Чите грудь. А потом как нашла! Оксана Акиньшина родила четвёртого. Чем заняты наши фигуристки в межсезонье. Выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди» (6+). Что приготовить из клубники: блинные рулетики с творогом и ягодами; клубничный салат с колбасой и авокадо; клубнично-сметанный торт без выпечки; миндально-клубничный тарт. Гороскоп для всех знаков зодиака. Программа телепередач на неделю с 1 по 7 июня.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».