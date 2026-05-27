09:48

Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Натальи Подольской об её уникальной семье, новых песнях, сыновьях и личной жизни

  1. Калининград
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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов. 

В свежем номере телегида:

  1. Татьяна Догилева призналась, что часто видится с бывшим мужем.
  2. Екатерина Волкова потеряла в Чите грудь. А потом как нашла!
  3. Оксана Акиньшина родила четвёртого.
  4. Чем заняты наши фигуристки в межсезонье.
  5. Выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди» (6+).
  6. Что приготовить из клубники: блинные рулетики с творогом и ягодами; клубничный салат с колбасой и авокадо; клубнично-сметанный торт без выпечки; миндально-клубничный тарт.
  7. Гороскоп для всех знаков зодиака.
  8. Программа телепередач на неделю с 1 по 7 июня.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть». 

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