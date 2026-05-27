Вместе с «ТВ-Программой» узнаем у Натальи Подольской об её уникальной семье, новых песнях, сыновьях и личной жизни

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Татьяна Догилева призналась, что часто видится с бывшим мужем.
- Екатерина Волкова потеряла в Чите грудь. А потом как нашла!
- Оксана Акиньшина родила четвёртого.
- Чем заняты наши фигуристки в межсезонье.
- Выставка «Удивительная Индия: боги, риши и люди» (6+).
- Что приготовить из клубники: блинные рулетики с творогом и ягодами; клубничный салат с колбасой и авокадо; клубнично-сметанный торт без выпечки; миндально-клубничный тарт.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 1 по 7 июня.
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