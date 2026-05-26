Трое несовершеннолетних калининградцев осуждены за терроризм (видео)

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В Калининградской области Балтийским флотским военным судом трое несовершеннолетних жителей региона приговорены к лишению свободы на срок от 3,5 до 8 лет по обвинению в терроризме. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники признаны виновными по ч. 1, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористические акты, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Как установили следствие и суд, в июне 2025 года виновные вступили в преступный сговор с неустановленным лицом через мессенджер для совершения терактов на Калининградской железной дороге.

Выполняя указания куратора, осужденные подготовили канистры с бензином и подожгли четыре объекта электрооборудования транспортной инфраструктуры, причинив ущерб ОАО «РЖД» в размере более 100 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии и исправительной колонии общего режима.