В Калининграде подготовят новые проекты очистки ливнёвок, впадающих в Парковый ручей

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В Калининграде продолжается подготовка к модернизации ливневой инфраструктуры, связанной с очисткой Паркового ручья. Власти города ищут подрядчиков для разработки проектной документации по нескольким участкам, включая территории у Советского проспекта, 7, улиц Гостиной и Генделя-Брамса, а также района возле супермаркета на улице Колоскова. Об этом во вторник, 26 мая, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

По её словам, ранее были заключены контракты на проектирование модернизации ливнёвок, впадающих в Парковый ручей в районе Детской областной больницы и Октябрьских переулков. Стоимость проектирования, в зависимости от сложности объекта, оценивается в 4–9 млн рублей. Срок выполнения работ составляет 310 дней. Продолжительность подготовки документации связана с необходимостью проведения гидрологических исследований в разные сезоны года.

В администрации города отмечают, что без проектной документации невозможно финансирование работ за счёт бюджета. Проекты должны определить технические решения, параметры очистных сооружений и общую стоимость реализации.

Предполагается, что локальные очистные сооружения будут включать несколько этапов фильтрации. На первом этапе стоки очищаются от песка и крупного мусора, попадающего в ливневую систему после зимней обработки дорог. Накопление песчаных наносов приводит к обмелению водоёмов и ускоряет их прогрев, что способствует развитию цианобактерий.

Второй этап предусматривает удаление нефтепродуктов, которые могут попадать в ливневую канализацию с дорог и парковок. На завершающей стадии планируется обеззараживание стоков с помощью ультрафиолетовых установок.