Рой пчёл облюбовал хозяйственную постройку на Старопрегольской набережной в Калининграде (видео)

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На Старопрегольской набережной в Калининграде кружился в воздухе пчелиный рой. Об этом «Клопс» сообщил очевидец Дмитрий.

Во вторник, 26 мая, мужчина, который работает неподалёку, проходя по улице, обратил внимание на необычный и даже жуткий гул. Подняв глаза, он обнаружил, что звук издают насекомые, которые вьются небольшой тучей прямо у него над головой.

«Я снял это на видео, — рассказывает Дмитрий, — а потом решил сообщить о них в МЧС, ведь пчёлы могут быть опасными. Позвонил в 112, но там предложили только вызвать специалиста за свой счёт».

Пока Дмитрий с коллегами решали, как же быть, насекомые нашли себе пристанище самостоятельно: судя по всему, они пробрались внутрь небольшой хозяйственной постройки из серого кирпича, которая расположена тут же.

«Сейчас они все попрятались, — уточнил мужчина. — Единицы ещё летают, может быть, штучек десять. А так они все внутрь залетели».

Читатель «Клопс» сказал, что сообщил о незваных гостях организации, которой это здание принадлежит, но ответа пока не получил.

Как вести себя при встрече с пчёлами

Встреча с роем пчёл в городе — это обычно случайность, связанная с тем, что насекомые ищут новое жильё. Ваша главная задача — не спровоцировать их на защиту.

1. Не паникуйте и не машите руками. Резкие движения и хлопки пчёлы воспринимают как атаку. Замрите на секунду, затем медленно отойдите по прямой.

2. Не пытайтесь их убивать. Раздавленная пчела выделяет фермент, который привлечёт остальных и сделает их агрессивными.

3. Закройте лицо: укусы в нос, рот или глаза особенно опасны. Пригодятся капюшон или шарф, но можно просто заслониться руками.

4. Избавьтесь от источника сладкого запаха. Пчёлы реагируют на ароматы духов, выпечки, газировки. Если держите в руках напиток или еду — аккуратно поставьте это на землю и отойдите.

5. Уйдите с пути роя. Если пчёлы вьются в воздухе — сверните в переулок, зайдите в ближайший магазин, подъезд. Они не будут вас преследовать без причины.

В Калининградской области пчёлы сами нуждаются в защите, пояснил «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад».

«Они приносят большую пользу природе, — подчеркнул эколог. — В Европе популяция пчёл много лет сокращается. Основная причина — применение ядохимикатов в сельском хозяйстве».