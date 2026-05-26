Отдельных крыс исключить невозможно: администрация Калининграда прокомментировала грызунов в сквере

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Появление отдельных особей грызунов в городе полностью исключить невозможно. Так администрация Калининграда прокомментировала «Клопс» крысиный выводок, который читатели обнаружили в сквере Энергетиков.

В четверг, 21 мая, в этой зелёной зоне дератизацию провели повторно, особо тщательно — в том месте, что попало на видео. Как сообщили в управлении благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства, первая в этом сезоне обработка на проспекте Мира тоже прошла в срок, 30 марта.

Для этого был заключён муниципальный контракт, его полная цена по итогам аукциона составила 787 тыс. рублей. Средства выделяются из городского бюджета.

После выезда специалистов, утверждают в управлении, крыс было меньше. То, что они снова расплодились, может быть связано с наступлением тепла и началом активного периода размножения. Кроме того, грызуны могут перебегать с места на место, когда их потравили где-то по соседству.

Вообще же полностью избавиться от зверьков очень сложно, «особенно в центральных районах с высокой антропогенной нагрузкой, развитой системой подземных коммуникаций и постоянным наличием пищевой базы», — отмечено в сообщении.

Сейчас ситуация находится под контролем, пообещали городские власти. В случае необходимости подрядчик готов дополнительно выехать в сквер и навести там порядок.