Пляжницы калининградского «Локомотива» взяли золото и серебро этапа чемпионата России в Краснодаре

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Сразу две пары калининградского «Локомотива» стали финалистками первого этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Матчи проходили в Краснодаре, сообщается на сайте Всероссийской федерации.

Победительницами этапа стали Мария Егорова и Мария Лазуренко. В финале они обыграли одноклубниц Елизавету Лудкову и Арину Ряжнову со счётом 21:16, 21:13.

На пути к решающему матчу обе пары «Локомотива» выиграли свои полуфиналы. Егорова и Лазуренко оказались сильнее Кристины Филимоновой и Дарьи Рудых из московского «Динамо», а Лудкова и Ряжнова победили Екатерину Храмцову и Анну Савельеву.

После победы Мария Егорова поблагодарила зрителей за поддержку: «Спасибо большое всем нашим болельщикам, мы с Машей вас всех слышали. И спасибо Маше за то, что справилась сегодня, ей было нелегко выходить на матч».

Бронзовые медали женского турнира завоевали Дарья Рудых и Кристина Филимонова из московского «Динамо».