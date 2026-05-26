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Танцующий лес на Куршской косе получил новые стенды с картами и подсказками (фото)

  1. Калининград
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На Куршской косе обновили информационные стенды в Танцующем лесу. Об этом в телеграм-канале национального парка написали во вторник, 26 мая.

Новые панели получили неровную форму, которая перекликается с «танцами» деревьев. На них рассказывают о версиях происхождения необычных изгибов, особенностях экологической тропы и правилах поведения на маршруте.

Оформление стало более современным и цельным. В дизайне использовали спокойные зелёные и коричневые оттенки, крупные заголовки, иллюстрации насекомых и понятную навигацию. В нацпарке отметили, что постарались подать информацию в более доступной и интересной форме.

В 2025-м Танцующий лес на Куршской косе вошёл в тройку самых мистических мест России. Годом ранее локация занимала в рейтинге пятое место.

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