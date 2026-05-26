Калининградский «Локомотив» усилился волейболисткой уровня сборной России

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Калининградский «Локомотив» объявил о переходе в волейбольный клуб доигровщицы Ирины Капустиной. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе команды.

Последние четыре сезона спортсменка провела в московском «Динамо», пропустив один сезон из-за рождения сына. За это время Капустина вместе с клубом стала чемпионкой России, обладательницей Суперкубка России, Кубка столетия отечественного волейбола и Всероссийской спартакиады сильнейших. Кроме того, спортсменка дважды выигрывала Кубок России и завоевала бронзовые медали чемпионата и Кубка страны.

«Мы рады, что Ира станет частью ЛокоСемьи», — говорится в сообщении клуба.

Ирина Капустина выступает на позиции доигровщицы. Новый сезон «Локомотив» начнёт в обновлённом составе после нескольких кадровых изменений в межсезонье.