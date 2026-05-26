Калининградский «Локомотив» усилился волейболисткой уровня сборной России

Калининградский «Локомотив» объявил о переходе в волейбольный клуб доигровщицы Ирины Капустиной. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе команды.
Последние четыре сезона спортсменка провела в московском «Динамо», пропустив один сезон из-за рождения сына. За это время Капустина вместе с клубом стала чемпионкой России, обладательницей Суперкубка России, Кубка столетия отечественного волейбола и Всероссийской спартакиады сильнейших. Кроме того, спортсменка дважды выигрывала Кубок России и завоевала бронзовые медали чемпионата и Кубка страны.
«Мы рады, что Ира станет частью ЛокоСемьи», — говорится в сообщении клуба.
Ирина Капустина выступает на позиции доигровщицы. Новый сезон «Локомотив» начнёт в обновлённом составе после нескольких кадровых изменений в межсезонье.
Капустину сватали в калининградскую команду волейбольные аналитики. О других новостях и слухах вокруг нашей команды читайте в материале «Клопс».