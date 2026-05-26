Проезд дороже, но без давки: в Калининграде предложили новый формат маршруток (фото)

В Калининграде предложили вернуть формат классических маршрутных такси с более высокой стоимостью проезда. С такой инициативой представители компании-перевозчика ООО «Маршрутное такси» обратились в муниципальный Центр организации дорожного движения и пассажирских перевозок
В восьмиместных микроавтобусах все пассажиры будут ехать сидя. «На конкретном месте, с повышенной комфортностью, с остановками по требованию и с большей скоростью сообщения», — перечислил условия перевозок представитель компании.
Такие маршрутки могли бы занять промежуточную нишу между автобусом и такси, став дублёрами более вместительного транспорта. Что касается тарифа, то проезд хотят приравнять к цене литра дизельного топлива. Сейчас в Калининграде это порядка 80 рублей.
Ещё одной причиной для запуска нового формата перевозчики называют нехватку водителей категории D. Восьмиместными микроавтобусами можно управлять с категорией B, а найти таких шофёров значительно проще.
В компании утверждают, что пока реализовать идею не удаётся: власти говорят о действующих нормативных ограничениях. При этом в ряде других регионах России маршрутные такси курсируют. Перевозчик намерен продолжить переговоры с мэрией.
В Калининграде отмечают 25 лет с момента запуска первых микриков. Как всё начиналось, читайте в материале «Клопс».