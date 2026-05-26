В Калининграде распустились цветы размером со сковородку (фото)

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В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта началось цветение древовидных пионов. Огромные бутоны распустились сразу на нескольких аллеях. Об этом сообщают в пресс-службе сада.

Растение само «решает», будет ли цвести следующей весной. Случается это не всегда — иногда кустарник экономит силы.

«Пион тратит огромное количество накопленных питательных веществ на закладку цветочных почек за год до самого цветения», — объяснили в ботаническом саду.