В Калининграде распустились цветы размером со сковородку (фото)

В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта началось цветение древовидных пионов. Огромные бутоны распустились сразу на нескольких аллеях. Об этом сообщают в пресс-службе сада.
Растение само «решает», будет ли цвести следующей весной. Случается это не всегда — иногда кустарник экономит силы.
«Пион тратит огромное количество накопленных питательных веществ на закладку цветочных почек за год до самого цветения», — объяснили в ботаническом саду.
Кусты цветут на аллее магнолий у входа, среди хвойных в центре сада и на круге цветения — это третья аллея слева.
Цветки древовидного пиона могут достигать 25 сантиметров в диаметре — это размер небольшой сковородки. Живут они недолго — от семи до десяти дней. Посетителям советуют не откладывать прогулку, чтобы успеть застать пик цветения.
20 апреля в ботсаду зацвели магнолии.