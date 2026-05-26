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В Калининграде распустились цветы размером со сковородку (фото)

  1. Калининград
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В Калининграде распустились цветы размером со сковородку (фото) - Новости Калининграда | Фото: ботанический сад БФУ им. И. Канта
В Калининграде распустились цветы размером со сковородку (фото) - Новости Калининграда | Фото: ботанический сад БФУ им. И. Канта
В Калининграде распустились цветы размером со сковородку (фото) - Новости Калининграда | Фото: ботанический сад БФУ им. И. Канта
Фото: ботанический сад БФУ им. И. Канта

В Ботаническом саду БФУ им. И. Канта началось цветение древовидных пионов. Огромные бутоны распустились сразу на нескольких аллеях. Об этом сообщают в пресс-службе сада.

Растение само «решает», будет ли цвести следующей весной. Случается это не всегда — иногда кустарник экономит силы. 

«Пион тратит огромное количество накопленных питательных веществ на закладку цветочных почек за год до самого цветения», — объяснили в ботаническом саду.

В Калининграде распустились цветы размером со сковородку (фото) - Новости Калининграда | Фото: ботанический сад БФУ им. И. Канта
Фото: ботанический сад БФУ им. И. Канта

Кусты цветут на аллее магнолий у входа, среди хвойных в центре сада и на круге цветения — это третья аллея слева.

Цветки древовидного пиона могут достигать 25 сантиметров в диаметре — это размер небольшой сковородки. Живут они недолго — от семи до десяти дней. Посетителям советуют не откладывать прогулку, чтобы успеть застать пик цветения.

20 апреля в ботсаду зацвели магнолии.

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Флора и фауна