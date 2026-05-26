В КЖД опубликовали расписание сдвоенных «Ласточек» между Калининградом и Зеленоградском

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

С 6 июня между Калининградом и станцией Зеленоградск-2 по выходным и праздничным дням начнут курсировать сдвоенные «Ласточки». Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД сообщает во вторник, 26 мая.

Десятивагонные составы будут делать по четыре рейса в обе стороны. Первый поезд в Зеленоградск и последний в Калининград пройдут через Южный вокзал, остальные — через Северный. На маршруте предусмотрена одна остановка — на станции Кутузово-Новое.

Расписание сдвоенных «Ласточек»:

из Калининграда с Южного вокзала — в 11:12;

из Калининграда с Северного вокзала — в 13:21, 15:22 и 17:23;

из Зеленоградска-2 до Северного вокзала — в 12:10, 14:10 и 16:13;

из Зеленоградска-2 до Южного вокзала — в 18:07.

Билеты можно купить в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также в приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт+».