Преимущества не только для бизнеса: «АВТОТОР» представил в центре Калининграда электромобили, способные изменить городскую среду

«Мы постарались на один день превратить улицу Калининграда в улицу возможностей для малого и среднего бизнеса, для которого коммерческий транспорт на электротяге открывает дополнительные преимущества. Его использование позволяет сокращать затраты на содержание и обслуживание автопарка, укреплять экологичный имидж предприятия за счёт отсутствия выхлопных газов и низкого уровня шума, а также повышать экономическую эффективность логистики, — подчеркнул вице-президент ООО «АВТОТОР Холдинг» Дмитрий Чемакин. — Электрическая техника также открывает новые возможности для муниципалитетов и региональных властей и позволяет уже сегодня экономить бюджетные средства».

Сегодня линейка электротранспорта «АВТОТОР» — это уже два десятка совершенно разных по назначению и целевой аудитории моделей, что и продемонстрировала нынешняя презентация. Если со стороны площади Победы гостей встречал хорошо знакомый калининградцам седан «АМБЕРАВТО А5» (бестселлер в своём сегменте авторынка!), то на противоположном конце улицы Баранова публику ждал вместительный фургон «АМБЕРТРАК», способный на одном заряде батареи перевозить груз на расстояния до 200 км. Между ними расположились компактные городские электромобили EONYX, коммерческий транспорт, туристические пассажирские шаттлы, электрические пикапы, патрульные полицейские автомобили, подметальные машины, мусоровозы, пожарная техника, а также транспорт для парков, курортных зон, гостиниц и закрытых территорий. Все желающие могли не только изучить технические характеристики, но и забраться в салон, покрутить руль и даже посигналить. Получился яркий городской праздник, но главный посыл презентации всё же остался сугубо деловым.

Свою эффективность электромодели «АВТОТОР» успешно доказывают на практике. Часть техники сейчас проходит тестовую эксплуатацию в курьерских и социальных службах и некоторых других калининградских организациях и компаниях.

«Мы видим, что стоимость каждого километра пробега в 5–7 раз ниже, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, — говорит Дмитрий Чемакин. — Кроме того, от каждого пользователя нашей техники мы получаем обратную связь, на основе которой дорабатываем линейку, чтобы все модели максимально подходили для решения практических задач бизнеса».

Комплексный подход

В «АВТОТОР» не раз подчёркивали, что видят свою миссию не только в том, чтобы насытить рынок электрическими моделями. Компания готова активно участвовать в развитии электромобильности всего региона.

В апреле в Калининградской торгово-промышленный палате с участием «АВТОТОР» состоялся круглый стол, на котором эксперты обсудили проект программы развития электротранспорта и план её реализации, включающий восемь подпрограмм. Они охватывают развитие электротакси и электрокаршеринга, поддержку личного электротранспорта, создание электрозарядной и энергетической инфраструктуры, корпоративное электропартнёрство, внедрение электробусов и электротранспорта в коммунальной сфере, развитие сервиса и вопросы нормативно-правовой поддержки. Развитие производственной и технологической базы тоже выходит на новый уровень. В 2026 году в Калининграде начали работать первые семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей, что обеспечило «АВТОТОР» новыми компетенциями в сфере электротранспорта.