В Зеленоградске провели рейд против незаконной уличной торговли

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В Зеленоградске прошёл рейд по выявлению незаконной уличной торговли. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Представители местной власти и сотрудники полиции зафиксировали случаи незаконной предпринимательской деятельности. По выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Администрация Зеленоградского муниципального округа напоминает: для законного осуществления уличной торговли и оказания услуг необходимо предварительно обратиться в администрацию муниципалитета для получения соответствующего разрешения», — говорится в сообщении.