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В Зеленоградске провели рейд против незаконной уличной торговли

  1. Калининград
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В Зеленоградске провели рейд против незаконной уличной торговли - Новости Калининграда | Фото: администрация Зеленоградского муниципального округа
В Зеленоградске провели рейд против незаконной уличной торговли - Новости Калининграда | Фото: администрация Зеленоградского муниципального округа
В Зеленоградске провели рейд против незаконной уличной торговли - Новости Калининграда | Фото: администрация Зеленоградского муниципального округа
Фото: администрация Зеленоградского муниципального округа

В Зеленоградске прошёл рейд по выявлению незаконной уличной торговли. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Представители местной власти и сотрудники полиции зафиксировали случаи незаконной предпринимательской деятельности. По выявленным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Администрация Зеленоградского муниципального округа напоминает: для законного осуществления уличной торговли и оказания услуг необходимо предварительно обратиться в администрацию муниципалитета для получения соответствующего разрешения», — говорится в сообщении. 

У Северного вокзала Калининграда разобрали овощную палатку, в которой велась самовольная торговля.

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Потребительский рынок