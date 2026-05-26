Возможны кратковременные дожди: погода в Калининградской области во вторник, 26 мая

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В Калининградской области во вторник, 26 мая, ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным наблюдателей, днём в Калининграде и области до +17...+19 °C, на востоке региона местами до +20...+21 °C. У побережья — до +14...+16°C, на Куршской и Балтийской косе до +13...+15 °C.

Вечером похолодает до +11...+15 °C. У побережья будет прохладнее, в континентальной части региона — теплее. Переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди.

Ветер западного и северо-западного направления: с утра до вечера — 7-12 м/с, в порывах до 13-15 м/с, у побережья вечером в порывах до 16-18 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 764 до 759 мм рт. ст.