В лицее №17 в Калининграде появится экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, первые экспонаты передал руководитель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

В подъёме штурмовика Ил-2 участвовал губернатор и глава регионального парламента. Элементы корпуса самолёта будут выставлены в школьном музее.

«История должна быть рядом с ребятами – в школах, музеях, на уроках мужества, в живом разговоре о прошлом нашей страны. Каждая такая находка – не просто кусок металла, а память о людях, которые защищали Родину. Это напоминание о цене победы и связь поколений», — подчеркнул Андрей Кропоткин.

В регионе подводятся итоги седьмого регионального этапа конкурса музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы: история в деталях». Конкурс направлен на сохранение памяти о прошлом страны.