«Для определённых судов это запрет на выход в море»: яхтсмен — о планах ограничить движение в канале у Балтийска

В Калининградской области планируется запретить нахождение маломерных судов и погружение с аквалангом в определённой части морского канала вблизи Балтийска. Проект соответствующего указа губернатора региона размещён в специальном разделе портала регионального правительства.

Документ проходит публичное обсуждение. Оно продлится до 23:59 28 мая.

Такие ограничения чреваты серьёзными проблемами для яхтсменов. Об этом «Клопс» рассказал куратор проекта «Паруса духа», управляющий партнёр яхтенного порта «Сити-порт» Александр Вахрамеев.

«Практически для определённых судов это запрет на выход в море, — отметил он. — Почему? Потому что некоторые суда, в частности, килевые яхты со своей осадкой пройти альтернативными путями не могут. Соответственно, не могут попасть в море».

По словам эксперта, трудности могут возникнуть в Калининградском заливе. «Есть мели, банки, где нет гарантии пройти, — подчеркнул Александр Вахрамеев. — К чему это может привести? К определённым навигационным происшествиям».

Яхтсмен выразил уверенность, что в этом вопросе удастся найти компромисс «между обеспечением безопасности военных и безопасностью мореплавания для маломерных судов — прогулочных и пассажирских». По крайней мере, ведётся работа в этом направлении».

В противном случае, по словам эксперта, у владельцев яхт не останется выхода. Пройти в Балтийское море через новый канал, который Польша прорыла поперёк Балтийской косы, россияне не могут.

«В пятом пакете санкций Евросоюза против России введён запрет на вход судов под российским флагом в территориальные воды ЕС», — заключил Александр Вахрамеев.

Во время публичного обсуждения любой может оставить свои комментарии к тексту проекта указа. Отмечается, что замечания и предложения носят рекомендательный характер. «Допускается удаление или недопущение к публикации комментариев при наличии в них нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей»,— говорится на сайте.