В Калининграде установили памятник князю Владимиру: как это было (фоторепортаж)

На площади Победы в Калининграде завершилась установка памятника князю Владимиру. За процессом понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в понедельник, 25 мая.

Процесс установки начался с монтажа массивного постамента. Каждый элемент выверяли с помощью кранов и нивелиров, чтобы обеспечить точное положение и соблюсти требования безопасности. На постаменте уже виднелись декоративные элементы, подчёркивающие историческую стилистику. После закрепления постамента на него подняли бронзовую фигуру князя. Скульптуру аккуратно переместили.