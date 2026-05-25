Медвежонок и панда в Калининграде: чем удивили новые медали Х Российско-Китайских игр

В Калининграде готовятся к Х Российско-Китайским молодёжным летним играм, которые пройдут с 24 по 31 мая и будут транслироваться на широкую аудиторию.

Зрители смогут наблюдать за ежедневными дневниками и подборками ярких моментов соревнований, а также смотреть прямые эфиры на трёх каналах «Триколор» и в официальном аккаунте игр в «VK Видео».

Особое внимание болельщиков уже привлекли уникальные медали, разработанные известным ювелиром Вячеславом Дарвиным. Центральная часть каждой награды вращается, а в основу инкрустирована вставка из натурального янтаря — символа Калининградской области. Каждая награда индивидуально украшена ручной росписью, а общий дизайн отсылает к спортивной энергии и единству двух стран.

Талисманами игр стали медвежонок и панда, отражающие национальную культуру России и Китая. Азиатский зверь, выполненный в цветах китайского флага, держит ракетку для настольного тенниса, что символизирует традиционное превосходство китайских спортсменов в этой дисциплине. А русский медведь в форме по борьбе с триколором на груди олицетворяет силу и достижения отечественных атлетов.

Грядущие игры в Калининграде стали не только спортивным праздником, но и площадкой для диалога между Россией и Китаем. Одной из ключевых миссий соревнований стала дружба между народами и обмен культурным опытом.

«Игры в Калининграде — это возможность поработать на межправительственном уровне», — отметил министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

По его словам, в рамках игр планируется обсудить межгосударственную повестку. Дегтярёв также процитировал президента России Владимира Путина, который назвал Российско-Китайские игры одним из наиболее успешных и масштабных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества.