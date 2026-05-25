Большой спорт на Балтике: в Калининграде пройдут юбилейные молодёжные игры России и Китая

С 25 по 31 мая регион станет ареной для проведения международных соревнований.

Торжественная церемония открытия Х Российско-Китайских молодёжных летних игр (0+) состоится 25 мая в светлогорском «Янтарь-холле» на берегу Балтийского моря.

В масштабном событии примут участие более 400 атлетов, которые будут бороться за медали в 12 видах спорта, включая бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивную борьбу, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу и художественную гимнастику.

История дружбы народов

Российско-Китайские молодёжные игры ведут начало своей истории с 2005 года, после встречи лидеров двух стран — президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Ху Цзиньтао. Целью стало укрепление двустороннего сотрудничества в сфере физической культуры.

Первые игры прошли в 2006 году в Тяньцзине, с тех пор состязания проводятся раз в два года поочерёдно в обеих странах. С 2016 года мероприятие включает и зимние виды спорта. Дебютные соревнования прошли в Харбине и Уфе.

Теперь проведение юбилейных игр совпало с 80-летием Калининградской области, поэтому турнир станет важной частью праздничного календаря региона.

Звёзды Российско-Китайских игр

За годы существования турнир стал не только символом дружбы двух держав, но и мощным трамплином для будущих звёзд мирового спорта. Именно здесь в 2022 году заявил о себе Савелий Коростылёв, который сегодня возглавляет национальную сборную по лыжным гонкам. Эти соревнования принесли известность конькобежке Анастасии Семёновой, завоевавшей сразу четыре золотые медали. А для будущего многократного чемпиона мира по плаванию Мирона Лифинцева игры 2023 года стали важным этапом карьеры, не оставив соперникам шанса.

Большая программа

Помимо спортивных мероприятий подготовили обширную культурную программу для участников и гостей. Именно поэтому соревнования пройдут также в Зеленоградске и Светлом.

«У нас очень большой календарь в честь празднования 80-летия Калининградской области. Каждый месяц есть крупные мероприятия. Мы старались охватить как можно больше муниципалитетов региона, чтобы события охватывали не только Калининград, но и другие города», — отмечает заместитель председателя правительства, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

Награждение победителей и призёров пройдёт на площади у Кафедрального собора на острове Канта.