Немного кубизма: в Калининграде на заборе у Северного вокзала вот-вот закончат новые граффити

В Калининграде на стене забора у Северного вокзала почти закончили новые граффити, посвящённые 80-летию региона. Фотокорреспондент «Клопс» побывал на месте событий в понедельник, 25 мая.

На граффити изображены люди, птицы, животные и городской пейзаж в ярких оттенках с элементами кубизма и примитивизма. Как пояснили «Клопс» в мэрии, работы выполнили художники Грачик Гущян и Артемий АртПо. Сейчас они вносят последние штрихи.

Рисунок включает визуальные коды Калининграда и области: чаек, трамваи, лис, котов, стилизованные мосты и поезда.