«Мы тут как заложники»: жители пятиэтажки на Парковой аллее в Калининграде уже почти неделю остаются без газа (фото)

Жители четырёхподъездного дома на Парковой аллее в Калининграде уже шестой день вынуждены обходиться без газа. Об этом рассказала «Клопс» читательница Галина.

Газ в доме на 85 квартир обрезали ещё 20 мая. В этот день жильцы ждали обычную плановую проверку оборудования, о которой их предупредили в УК. Однако уже во время неё что-то пошло не так.

«Приехали газовики, — рассказывает Галина, — мне кажется, они могли ехать сразу с намерением отключить наш дом, потому что я никогда такого количества людей не видела. Наверное, больше 15 человек. Это продолжалось часов до шести вечера. А потом я подхожу к газовой плите, а газа нет.

Я к соседям — газа нет! Выхожу на улицу, а у нас обрезана труба».

В управляющей компании людям объяснили, что подачу топлива им ограничили из-за того, что проверяющие не попали в некоторые квартиры. Таких оказалось около 30 на все четыре подъезда, их список вскоре обнародовали.

«Очень просим связаться со своими соседями для обеспечения доступа представителям газовой службы и подрядчиков по проверке вентиляционных каналов, — сказано в письме, которое распространила УК. — Из опыта взаимодействия с данным монополистом можем сказать, что лучше быстрее выполнить их требования... Спорить очень сложно, да и вопрос с газом очень серьёзный».

Добровольное согласие жителей дома на проверку, по мнению коммунальщиков, — единственный способ решить проблему. Иначе, чтобы проникнуть в закрытые квартиры без согласия хозяев, пришлось бы заручиться соответствующим постановлением суда. А это затянуло бы процесс на месяцы.

В одном из подъездов такой подход уже сработал. Как объяснила Галина, там газовщиков внутрь после исчезновения газа пустили все, кто на момент проверки им не открыл. Так что снабжение там через день восстановили. Но это, уверена женщина, просто счастливая случайность — в этих квартирах живут в основном пенсионеры, которые почти всегда дома.

«А в нашем подъезде патовая ситуация, — говорит женщина. — У нас пять квартир сдаются в наём.

Мы в глаза не знаем даже, кто там собственник.

Есть владельцы, которые живут в другом часовом поясе! А арендаторы к себе никого не пускают».

Кроме того, возмущает жильцов, что снабжающая организация отрезала газ настолько быстро. Изначально их предупреждали, что ограничить подачу могут в том случае, если в доступе специалистам откажут не меньше двух раз. Управляющая компания заверила людей, что делает всё возможное.

«В настоящее время мы разбираемся в сложившейся ситуации и выясняем, почему был нарушен порядок отключения газа», — отмечено в сообщении.

Но пока жильцы обходятся как могут. Кто-то, по наблюдениям Галины, покупает газовые баллоны, кто-то использует электроплитки. Безопасность всего этого вызывает у неё сомнения.

«Конечно, людям надо готовить пищу, — говорит она. — Но у нас дом старый. Вы представляете, какая нагрузка идёт сейчас на электросети? Мы оказались заложниками ситуации. Не взорвёмся, так сгорим?»

Галина и её соседи обратились с жалобами к губернатору Калининградской области, в министерство регионального контроля, горсовет Калининграда и даже к президенту РФ, но ответа пока не получили.

«Клопс» направил запрос в АО «Калининградгазификация» с просьбой прокомментировать ситуацию. По мере получения ответа на запрос, редакция дополнит материал информацией.