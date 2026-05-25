Тарахтел, тарахтел и уехал в парк под мат водителя: калининградцы неудачно прокатились на новом автобусе №22 (фото)

«Клопс» продолжает рубрику «Сам себе контролёр». На этот раз в неё вошли рассказы калининградцев, которые ездят на автобусах. 

«Рыжик» показал хвост

В субботу, 23 мая, Алексей ехал на новом ЛиАЗе №22. Транспорт внезапно встал возле «Бауцентра». 

«Водитель долго с кем-то разговаривал по телефону, пытался получить какую-то консультацию, говорил, что весь на нервах от постоянных неисправностей. В итоге завёл. Автобус тарахтел, тарахтел, но водитель по итогу озвучил вердикт: поеду в парк. Всем пришлось выйти и ждать другого автобуса», — рассказал Алексей.

Пассажиров удивило, что «рыжик», который вышел на линию лишь в начале мая, уже сходит с неё по причине неисправности или из-за плохой подготовки персонала. Редакция сделала запрос на предприятие «Калининград-ГорТранс». 

Фото читателя

Гонщик на маршрутке

Жительница СНТ «Колосок» Марина жалуется на водителя маршрутки, который регулярно проносится по улице Советской. Женщина уверена, что шофёр явно срезает часть пути, чтобы не стоять в пробках. По словам Марины, движение общественного транспорта через СНТ запрещено.

Фото читателя

И снова наклейки

Юлия заметила, что логотип юбилея Калининградской области закрывает информацию о маршрутах на окнах автобусов. Пассажиры не могут понять, по каким улицам следует транспорт. Такая проблема регулярно возникает в городе накануне крупных праздников. 

Жители предлагают размещать наклейки на той части стекол, где нет табличек с маршрутами, но в «Калининград-ГорТрансе» никак не могут дойти до такого логичного решения. 

Фото читателя

Для участия в проекте «Сам себе контролёр» присылайте предложения или описание проблем на электронный адрес auto@klops.ru.

