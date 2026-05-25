В Калининградской области начали собирать первые маслята (фото)

Кроме того, отправились в корзинку и другие виды: майская рядовка Calocybe gambosa и энтолома садовая Entoloma clypeatum.

Выезд в субботу, 23 мая, в Гвардейский район изначально предполагался за молодыми шишками и зеленью, но лес преподнёс долгожданный сюрприз. Обычно маслята проклёвываются ещё на майские праздники, но в этом сезоне холодное начало весны заставило их припозднимться. Однако по опушкам сосняка и на других хорошо прогретых участках с низкой травкой блестящих, будто лакированные, шляпок, уделось отыскать довольно много.

Первые рядовки лучше всего искать в старых немецких садах, отметил Николай. В это время года они предпочитают одичавшие заросли яблонь и боярышника.

«Интересно, — говорит Смирнов, — что обычно они идут волнами: сначала маслята, потом, недельки через полторы, рядовка и энталома. А в этот раз они выскочили все сразу, взял маслёнок — смотришь, буквально в десяти метрах рядовка. Настоящий грибной взрыв».

Из рядовок грибники советуют варить суп, который в шутку называют георгиевским. В мае, когда начинается его сезон, как раз отмечается День памяти святого великомучения Георгия. Маслята традиционно отправляют на сковородку. Энтолому садовую можно и жарить, и мариновать, но важно помнить, что она требует обязательного предварительного отваривания.

«И ещё очень важный момент, — подчеркнул Николай. — Энтолому садовую рекомендуем брать только в том случае, если уверен на сто процентов, что это именно она!

У неё есть несколько видов ядовитых. Если не уверен, лучше не бери — первое правило грибника!»