56% жителей Калининградской области уверены в своей высокой продуктивности на работе — исследование

56% жителей Калининградской области оценивают свою продуктивность на работе как высокую. Чаще всего уверенность в собственной эффективности выражают сотрудники старше 35 лет, выяснили аналитики hh.ru.

По данным исследования, максимальную производительность у себя отмечают миллениалы — 63% респондентов в возрасте 35 лет и старше. Среди молодых работников 18–24 лет высокой считают свою эффективность 46% опрошенных. Ещё 34% участников опроса назвали свою работоспособность средней, 1% — низкой. Восемь процентов признались, что не задумывались о собственной продуктивности и хотели бы, чтобы работодатель помог её оценить.

При этом 79% жителей региона уверены, что их личная эффективность влияет на итоги работы компании: 36% оценили степень влияния на 4 балла из 5, а 43% — на максимальные 5 баллов. Только 7% считают, что их труд почти не отражается на результатах работодателя.

Топовые позиции занимают директора бизнес‑подразделений (76%), руководители отделов (74%) и топ‑менеджеры (71%). Линейные управленцы уверены в своей продуктивности реже (58%). Младшие специалисты и начинающие сотрудники замыкают перечень — 49% и 42% соответственно.

В профессиональном разрезе лидируют сферы добычи сырья (69%) и строительства (68%). Высокие показатели также демонстрируют направления туризма и гостиниц, управленческий сегмент и HR — по 67%. В маркетинге, рекламе и PR уверены в своей продуктивности 65% сотрудников, в автомобильном бизнесе и финансах — по 64%. С результатом 60% десятку замыкают закупки и административный персонал.

Опрос проводился с 6 по 10 апреля. В нём приняли участие 2 659 человек, в том числе жители Калининградской области.