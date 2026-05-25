«Зачем нам стулья для казни?!»: советчане изумились необычным предметам на городской площади (фото)

В Советске на площади Ленина установили странные железные стулья. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Владимир, на которого новые объекты в городе произвели неоднозначное впечатление.

Мужчина прогуливался по городу в субботу, 23 мая. На свежеотремонтированной площади он увидел три металлические конструкции.

«Для чего это и зачем?! Почему стулья, почему железные? Почему их только три? Выглядит так, будто нас, советчан, будут казнить на этих стульях в форме буквы зю», — пошутил собеседник «Клопс».

В городе идёт строительство музея под открытым небом, облагораживают и площадь Ленина. По словам Владимира, в одном из пабликов он видел, как местная ребятня пыталась выкрутить странную мебель.

«Клопс» обратился в пресс-службу администрации Советска, там не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Редакция направила информационный запрос с просьбой пояснить, что ещё планируется установить на площади Ленина в рамках работ над музеем под открытым небом и дополнится ли коллекция железных стульев.