Талалаев: Болельщики Калининграда, вы самые лучшие!

После завершения самого результативного сезона в истории калининградской «Балтики», главный тренер Андрей Талалаев подвёл итоги, рассказал о трансферах, травмах и планах команды. Наставник ответил на вопросы футбольных экспертов Антона Хоменко и Виталия Макарова, а также пресс-атташе клуба Александра Строка в эфире «Business FM Калининград». «Клопс» выбрал самые яркие цитаты тренера.

О задачах на сезон

«Я человек прежде всего правдивый. После чемпионского сезона в Первой лиге я сказал на сцене перед всем Калининградом: если ставить задачи, то серьёзные — надо быть в пятёрке. Поэтому по моей планке мы чуть-чуть не доработали.

Мне здесь очень хорошо и комфортно. Я полюбил наших зрителей. После четырёх поражений, когда тебя на улице не пинают, не хватают, не обзывают, а ещё благодарят за сезон, — такое бывает очень редко. Это заслуга всех людей в клубе и прежде всего — наших болельщиков.

Мы четвёртые в РПЛ по посещаемости. А если брать процент от населения, то мы на первом месте с большим отрывом. Футболисты чувствуют эту любовь и выдают на-гора даже то, что не всегда могут».

О причинах поражений на финише чемпионата

«Спад в концовке — это не усталость. Команда не устала, команда недотренировалась. Спортивная форма держится максимум 45 дней. Мы закончили сборы 20 февраля, и к 10 апреля по логике должны были сдуваться.

У нас был запланирован сбор в Новогорске, но натуральное поле там не подготовили. Мы начали оперативно готовить Турцию, но не смогли полететь. Шесть человек впервые вызвали в сборные, вторая команда играла на выездах.

Качественный футбол можно отрабатывать только на качественных полях.

Чтобы играть по-другому, нам нужно было добавлять скорость движения мяча. А быстро двигать мяч можно только на хороших полях. Весной поля на стадионе «Локомотив» в Калининграде и на базе в Светлогорске не позволяли это делать в полной мере.

Плюс мы потеряли ключевых футболистов. Сначала выпал Мендель, потом Бориско, которого я считаю одним из лучших игроков чемпионата России. Затем Хиль, потом Филин. Это футболисты, которые определяют качество игры, а не только динамику, борьбу и объём.

По беготне мы были в порядке. Если смотреть концовки матчей с «Ахматом», «Локомотивом», «Динамо», команда во вторых таймах бежала и боролась больше. Но качества действий нам не хватило».

За счёт чего можно прибавить

«Мы чётко понимаем, что надо улучшить. Во-первых, нужно дублировать незаменимых игроков. Во-вторых, уровень футболистов, выходящих на замену, должен быть выше.

Мы не можем финансово соревноваться с клубами, у которых два состава. Значит, должны сильнее работать через школу, молодёжку и вторую команду. Вторая команда должна быть укомплектована ребятами, которые сделают шаг вперёд. Калининградских футболистов мы тянем, но иногородние тоже нужны.

Через год-два из второй команды должны подходить конкурентоспособные футболисты».

Что с Бориско и уйдёт ли он в другой суперклуб

«Вратарь Максим Бориско уже работает в общей группе. Мы не стали выпускать его на поле после травмы в концовке сезона. Если бы это был финал чемпионата мира, возможно, приняли бы другое решение, но с «Динамо» рисковать не стали. Он начнёт подготовку с командой, всё спокойно. Самое главное — он ментально в порядке, и он с нами.

Что касается разговоров по переходу в другой клуб... За Максима есть фиксированная сумма отступных, достаточно высокая. Если он уйдёт, то только за компенсацию, на которую мы сможем взять конкурентоспособного голкипера. Но будет ли он уровня Бориско — это огромный вопрос.

Для меня Бориско — один из лучших игроков чемпионата России.

У нас есть список из четырёх вратарей, которых мы обсуждаем. Но наши голкиперы Любаков и Кукушкин тоже достаточно высокого уровня. Бориско, конечно, экстра».

Про уход Андраде

«С Кевином Андраде мы прощаемся с тяжёлым сердцем, но он заслужил переход в топ-клуб (спортсмен подписал контракт с «Зенитом» — ред.). Человек больше двух лет отдал одному клубу, опустился с ним вниз, потом вышел в РПЛ.

Заменить Андраде меньше чем за семь миллионов евро невозможно. Игроки его качества стоят примерно так.

За бесценок мы своих футболистов не отдаём.

По Гассаме тоже есть спрос. Он сегодня самый быстрый наш защитник из тех, кто остаётся. Если одновременно потерять Андраде и Гассаму, это вернёт нас к футболу Первой лиги, когда линия обороны была на 20 метров ниже. Мы полтора года поднимали линию прессинга и отбора.

Сейчас мы играем очень высоко. Такую игру можно сохранять только при наличии двух-трёх быстрых игроков, которые компенсируют ошибки в полузащите и атаке. Если потеряем всех быстрых защитников, придётся переформатироваться и возвращаться в каменный век».