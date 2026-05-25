Талалаев раскрыл план подготовки «Балтики» к новому сезону

Футболисты калининградской команды начнут подготовку к новому сезону с 15 июня в Светлогорске. Об этом сообщил главный тренер клуба Андрей Талалаев в эфире радио «Business FM Калининград».

По словам наставника, тренировки продлятся до 23 июня, а на следующий день команда отправится в Москву, где спортсмены пройдут углублённое медицинское обследование. 26-го в столице ожидаются первые контрольные поединки.

27 июня балтийцы отправятся в Турцию. Этот этап подготовки пройдёт на высоте около 1 540 метров над уровнем моря. Основная цель поездки — возможность сыграть с сильными соперниками.

«Мы понимаем, что нужно развиваться, следить за европейским развитием, азиатским футболом. Там есть возможность сыграть с командами турецкой премьер-лиги. Приезжают арабские клубы. Мы очень просим сыграть ещё со словенцами или болгарами — участниками Лиги Европы или Лиги конференций», — рассказал тренер.

Талалаев подчеркнул, что такие матчи помогут оценить уровень команды и российского футбола в целом. При этом результаты контрольных встреч для штаба не являются главным показателем. Важнее — качество игры и выполнение поставленных задач.

«Многие команды за день до товарищеской игры не тренируются. Мы, как правило, даже в день матча проводим занятия. Поэтому не надо оценивать результат — надо оценивать качество», — пояснил специалист.

Заключительный этап подготовки пройдёт в Сочи. Перед зарубежным сбором команда проведёт открытую тренировку в Светлогорске в последних числах июня. Клуб планирует организовать товарищеский матч с представителем медиалиги.

Новый сезон стартует в конце июля. Завершится чемпионат весной 2027 года.