В центре Калининграда начали устанавливать памятник князю Владимиру (фото)

На площади Победы в Калининграде начали устанавливать памятник святому князю Владимиру. За ходом работ понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в понедельник, 25 мая.
На площадке у храма Христа Спасителя уже появился каменный постамент, на который собираются водрузить бронзовую скульптуру святого. Отдельно собирается византийский крест на длинном древке, которое будет держать князь Владимир.
Как пояснили «Клопс» в пресс-службе Калининградской епархии, сегодня фигуру святого установят, а торжественное открытие памятника состоится позже.
Проект памятника в конце апреля единогласно одобрил совет по культуре при губернаторе Калининградской области. Скульптором выступил член Союза художников России Кирилл Чижов, архитектурное решение подготовил Иван Соловьёв. Авторы отмечали, что монумент создаётся в строгой академической традиции.