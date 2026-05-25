В центре Калининграда начали устанавливать памятник князю Владимиру (фото)

На площади Победы в Калининграде начали устанавливать памятник святому князю Владимиру. За ходом работ понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в понедельник, 25 мая.

На площадке у храма Христа Спасителя уже появился каменный постамент, на который собираются водрузить бронзовую скульптуру святого. Отдельно собирается византийский крест на длинном древке, которое будет держать князь Владимир.

Как пояснили «Клопс» в пресс-службе Калининградской епархии, сегодня фигуру святого установят, а торжественное открытие памятника состоится позже.