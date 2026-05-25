Больше половины калининградцев поддерживают пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года — опрос

Большинство калининградцев поддерживают инициативу о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 18 лет. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в понедельник, 25 мая.

За это выступает каждый второй житель области — 53%. Против — 26%. Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (55% против 51% соответственно).

Среди респондентов 35—45 лет больше сторонников запрета, чем среди молодежи до 35 лет и граждан старше 45 лет. Участники опроса со средним профессиональным образованием положительно оценивают идею чуть реже, чем респонденты с высшим.

С ростом уровня доходов растет и уровень одобрения инициативы: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей запрет поддерживают 53%. А среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч — 58%.

Как отмечается в исследовании, курильщики относятся к инициативе сдержаннее. «За» говорят 46% из них, тогда как среди некурящих — 58%.

Против запрета выступают 31% курящих и 20% некурящих. «Нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия»; «Любой запрет порождает чёрный рынок»; «Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет», — комментируют свою позицию противники идеи.