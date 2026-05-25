Терпеть боль во время месячных — норма или повод бить тревогу

Боль во время менструации для многих стала привычным фоном. Редко кто воспринимает её как повод для визита к врачу — чаще как неизбежную часть жизни. С медицинской точки зрения сильная боль не является нормой. Игнорировать её — значит рисковать пропустить некоторые серьёзные заболевания, и в частности эндометриоз, который не только снижает качество жизни, но и остаётся одной из главных причин хронической тазовой боли и бесплодия.

Эндометриоз — это хроническое заболевание, при котором ткань, по строению похожая на эндометрий, обнаруживается за пределами полости матки. Эти очаги реагируют на гормональные изменения, воспаляются, кровоточат и со временем приводят к образованию спаек и кист в яичниках.

Главная опасность эндометриоза — не только в хронической боли, но и в его влиянии на фертильность. Болезнь остаётся одной из ведущих причин бесплодия. При этом она не проходит сама, не «рассасывается» и не исчезает после родов. Эндометриоз требует качественной диагностики и грамотного подхода в лечении.

Оснований для визита к гинекологу несколько. Вот наиболее значимые:

боль во время менструации, требующая приёма обезболивающих, и часто без эффекта; качество жизни снижается: трудно работать, учиться, вставать с постели; боль сохраняется до и после месячных; дискомфорт или боль возникают во время полового акта; появляются боли при мочеиспускании или акте дефекации; беременность не наступает при регулярной половой жизни в течение года.

Что же входит в обязательный объём диагностики? Клинический осмотр и сбор анамнеза; УЗИ органов малого таза с допплерографией; МРТ — в сложных или неясных случаях; анализ крови на маркер СА-125 (используется как дополнительный метод).

«Золотой стандарт» подтверждения диагноза — лапароскопия. Она позволяет визуализировать очаги эндометриоза и, по возможности, удалить их.

В клинике репродуктивной медицины «Геном» Калининграда к эндометриозу относятся как к заболеванию, требующему чёткой диагностической и лечебной стратегии.

Диагностика, подбор терапии, хирургическое лечение — всё это проводится в рамках одного медицинского центра. Принцип работы «Генома» — не просто убрать симптомы, а сохранить здоровье и репродуктивный потенциал пациентки.

Если ваш организм подаёт сигналы — не откладывайте визит к врачу.

Записаться на приём в клинику «Геном» можно перейдя по ссылке kaliningrad.genom-eko.ru/talon или по телефону 8 (800) 333-94-92.

Калининград, ул. Дзержинского, 3а.

Клиника «Геном» в Калининграде входит в международную сеть клиник ВРТ группы компаний «Медма».