В Зеленоградске на всё ещё закрытом пирсе появилось «Окно в Балтику»

В Зеленоградске в настил пирса встроили стеклянный архитектурный элемент, который должен стать новой фотозоной для жителей области и туристов. Об этом пишут в группе администрации курорта во «ВКонтакте».

«Окно в Балтику» сделали по проекту «Янтарный талисман». Местные власти утверждают, что в Калининградской области аналогов такому объекту нет: стеклянный проём встроили так, чтобы на снимках море попадало внутрь рамки, а граница между человеком и водой визуально исчезала. Посетителей к новой арт-локации пустят после завершения ремонта пирса.