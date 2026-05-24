Пляжный сезон подождёт: вода у калининградского побережья Балтики прогрелась только до +11

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В ближайшие две-три недели Балтийское море, скорее всего, не прогреется до комфортной для купания температуры. Такое мнение специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» высказали в своём телеграм-канале в воскресенье, 24 мая.

По данным Гидрометцентра, температура поверхности воды на большей части Балтики сейчас держится около +10...+11. Такие же значения фиксируют у калининградского побережья. В районе Гданьского залива вода теплее — до +13...+14, но на общую картину это почти не влияет.

Синоптики отмечают, что для конца мая такие показатели соответствуют норме, однако предстоящее похолодание снижает шансы на ранний старт пляжного сезона. По расчётам модели Европейского центра среднесрочных прогнозов, к концу первой декады июня вода может прогреться только до +12...+14 — примерно на один-два градуса ниже обычного.