К середине следующей недели ветер в Калининградской области усилится до 18 м/с

На следующей неделе в регионе ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 15-18 м/с. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в воскресенье, 24 мая.

С понедельника температура начнёт снижаться до +17...+19. Самыми прохладными, согласно прогнозу, станут среда и четверг: днём по области вряд ли будет выше +14...+16. Существенных осадков не ожидается, но из-за сильного ветра на улице может быть некомфортно. Погода будет сухой и прохладной.

Риск заморозков специалисты оценивают как низкий. По актуальным расчётам, уже к пятнице или субботе может начаться потепление, а к следующим выходным «есть шанс на комфортные +20».