В Калининграде на фасаде старинного дома нашли любопытную деталь, десятилетиями скрытую от глаз прохожих (фото)

В Калининграде во время капремонта фасада дома №68–70 на Каштановой аллее под слоем штукатурки нашли историческую гребёнку — декоративные параллельные борозды. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального ФКР.

Такой приём раньше часто использовали в наружной отделке: борозды создавали игру света и тени и разбивали плоскую стену, чтобы она не казалась монотонной. У дома на Каштановой аллее декоративная полоса высотой 700 мм тянется почти вдоль всей лицевой стороны и отделяет первый этаж от второго.

«Эта фактура была скрыта от человеческих глаз несколько десятков лет. Гребёнка сохранилась хорошо, без существенных утрат, местами даже читается оригинальная краска. Поэтому мы лишь бережно почистим поверхность, где-то докомпануем, а затем восстановим цвет», — заявили специалисты.