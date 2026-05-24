Солнце и до +23: прогноз погоды в Калининграде и области на 24 мая

В воскресенье, 24 мая, в регионе ожидается солнечная и тёплая погода, местами на востоке возможны небольшие кратковременные дожди. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде и большинстве районов области будет малооблачно, в основном за счёт перистых облаков. Воздух прогреется до +19...+21, в континентальной части региона — до +22...+23. У моря сохранится привычная прохлада: до +16...+18. Ветер ожидается умеренный, с порывами.

По данным синоптиков, сейчас на улице +19, западный ветер дует со скоростью 7 м/с. Относительная влажность воздуха составляет 73%, атмосферное давление — 1023 гПа. Солнце взошло в 4:18, закат ожидается в 20:51. Световой день продлится больше 16 часов.