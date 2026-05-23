Утром кратковременные дожди, днём солнце: прогноз погоды в Калининградской области на 24 мая

В воскресенье, 24 мая, в регионе сохранится тёплая погода. Об этом сообщается в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура составит +11…+14 °С, переменная облачность, без осадков. Утром в Калининграде и области потеплеет до +19…+22 °С, в континентальной части — до +24 °С, у побережья — до +15…+18 °С. Местами возможны кратковременные дожди: в Калининграде и на западе — около 7–9 часов, на востоке — ближе к 10–12.

Днём ожидается переменная облачность, преимущественно перистая. В Калининграде и на западе области температура составит +19…+21 °С, на востоке — до +23 °С. У побережья будет прохладнее — от +15 до +17 °С, на Куршской и Балтийской косе — до +14…+16 °С. Осадков не прогнозируется.

Вечером воздух остынет с +11…+14 °С на закате до +9…+11 °С к полуночи. Облачность сохранится переменная, без осадков.

Ветер ночью и утром юго‑западный, днём и вечером — западный или северо‑западный. Ночью слабый, 1–5 м/с, днём умеренный, 3–9 м/с, в порывах до 10–12 м/с. Атмосферное давление будет расти с 764 до 766 мм рт. ст.