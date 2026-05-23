В заказнике «Романовское» обнаружили свалку мусора: собственника обязали очистить территорию

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Собственника земельных участков в заказнике «Романовское» обязали ликвидировать несанкционированно размещённые отходы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области в субботу, 23 мая.

Проверка установила, что на территории особо охраняемой природной зоны регионального значения — государственного природного заказника «Романовское» — были складированы отходы производства и потребления, строительный и другой мусор.

Природоохранный прокурор направил в суд иск с требованием обязать владельца участков убрать отходы. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме. Исполнение решения поставлено на контроль.