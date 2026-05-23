Днём до +22 °С и лёгкая облачность: погода в Калининградской области 23 мая

В субботу, 23 мая, в регионе прогнозируется тёплый и комфортный день. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Температура воздуха в Калининграде и на большей части региона поднимется до +19…+22 °С, в континентальной части местами — до +24 °С. На побережье будет прохладнее: от +15 до +19 °С, на Куршской и Балтийской косе — до +13…+17 °С.

Днём ожидается малооблачная погода или переменная облачность. Местами могут пройти отдельные кучевые или перистые облака. Ближе к вечеру на побережье возможен морской туман — из‑за него температура там понизится быстрее. Ветер днём будет умеренным, местами с порывами.